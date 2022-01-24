وزارة الدفاع الإماراتية تدمر صاروخين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه أبوظبي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الاثنين، تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات تجاه الإمارات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية “وام”.

ونقلت “وام” عن وزارة الدفاع الإماراتية القول بأنه “لم ينجم عن الهجوم أي خسائر بشرية”.

وأضافت وزارة الدفاع الإماراتية أن بقايا الصواريخ التي تم اعتراضها سقطت بمناطق متفرقة حول أبوظبي.

وكان المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات قال، الأحد، إن هناك “إجماعا عربيا” على مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات، والذي يطالب بتصنيف ميليشيا الحوثيين “منظمة إرهابية”.

وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “إجماع عربي وبدون تحفظ أي دولة على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية، والذي يطالب بتصنيف الحوثي تنظيماً إرهابياً، هذا هو الموقف العربي الأصيل الذي يقف ضد العدوان على الإمارات ويعري أصوات النشاز المدفوعة بأجندات خارجية، القرار يمثل إنجازاً إيجابياً للدبلوماسية الإماراتية”.

هجوم اليوم يأتي بعد أسبوع على هجمات شنتها مليشيا الحوثي على منطقة المصفح الصناعية في العاصمة أبو ظبي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في المنطقة