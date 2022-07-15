الجمعة 16 ذو الحجة 1443 ﻫ - 15 يوليو 2022 |
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وزارة الدفاع البريطانية تتوقع باخموت الهدف التالي للقوات الروسية

منذ 46 دقيقة
آثار الدمار الذي أصاب مدينة فينيتسيا في وسط أوكرانيا

آثار الدمار الذي أصاب مدينة فينيتسيا في وسط أوكرانيا (رويترز)

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قالت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة إن القوات الروسية تتقدم ببطء غربا في أعقاب قصف وهجمات، لجمع المعلومات باتجاه بلدة سيفيرسك في منطقة دونيتسك الأوكرانية انطلاقا من ليسيتشانسك.

وذكرت الوزارة في نشرة دورية على تويتر أنه “من المرجح أن تكون باخموت الهدف التالي بمجرد السيطرة على سيفيرسك”.

وفي وقت سابق أصابت صواريخ روسية مدينة فينيتسيا الأوكرانية، التي تقع بعيدا عن خطوط القتال، الخميس في هجوم وصفه مسؤولون أوكرانيون بأنه جريمة حرب وقالوا إنه قتل 23 شخصا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال.

جاءت الضربة، التي قالت أوكرانيا إنها نفذت بصواريخ من طراز كاليبر كروز أُطلقت من غواصة روسية في البحر الأسود، بعد يوم من تحقيق انفراجه في المحادثات بين موسكو وكييف بشأن إلغاء حظر صادرات الحبوب الأوكرانية والتي كشفت أن الجانبين ما زالا على مسافة بعيدة من التوصل إلى تسوية سلمية.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تطبيق تليجرام قائلا “ما هذا.. إن لم يكن عملا إرهابيا واضحا؟”

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