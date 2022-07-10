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وزارة الدفاع البريطانية: سنساعد أوكرانيا على إعادة بناء قواتها

منذ 52 دقيقة
اوكرانيا

اوكرانيا

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وصلت الدفعة الأولى من الجنود الأوكرانيين، وكثير منهم ليس لديهم خبرة عسكرية سابقة، إلى المملكة المتحدة للتدريب القتالي، حيث تتسابق الدولة الواقعة في شرق أوروبا لتستبدل القوات التي قتلت وأصيبت في الحرب ضد روسيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن أول بضع مئات من المجندين يتلقون التدريب في مواقع في جميع أنحاء بريطانيا في المرحلة الأولى من البرنامج، الذي يهدف إلى تدريب ما يصل إلى عشرة آلاف جندي أوكراني على التعامل مع الأسلحة والإسعافات الأولية في ساحة المعركة وتكتيكات الدوريات.

والبرنامج جزء من حزمة دعم أوسع لأوكرانيا تشمل 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) من الأسلحة المضادة للدبابات وأنظمة الصواريخ وغيرها من المعدات.

وأوضح وزير الدفاع بن والاس أنه “باستخدام الخبرة العالمية للجيش البريطاني، سنساعد أوكرانيا على إعادة بناء قواتها وزيادة مقاومتها وهم يدافعون عن سيادة بلادهم وحقهم في اختيار مستقبلهم”.

وفي إطار البرنامج، اشترت بريطانيا بنادق هجومية من نوع أيه كي حتى يتمكن الأوكرانيون من التدرب بالأسلحة التي سيستخدمونها على خط المواجهة.

وستوفر المملكة المتحدة أيضًا معدات الحماية الشخصية للجنود، بما في ذلك الخوذات والدروع الواقية للبدن وحماية العين والأذن والحوض وأدوات الإسعافات الأولية الفردية، بالإضافة إلى الزي العسكري والأحذية.

وصرح السيرجنت دان هايز لصحيفة تايمز أوف لندن بأن الهدف هو تحويل المدنيين بسرعة إلى جنود فعالين.

وأضاف هايز: “كل هؤلاء الرجال كانوا سائقين (شاحنات) أو كانوا يعملون في المحاجر أو كانوا أصحاب متاجر. لقد كنت في الجيش 14 عامًا واخترت الانضمام. هؤلاء الرجال جميعهم مدنيون… ونحن نستثمر كل ما في وسعنا لأننا نعلم أنهم سيحتاجون إليه”.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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