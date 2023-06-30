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وزارة الدفاع التايوانية: 11 طائرة صينية عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان

30 - يونيو - 2023
مضيق تايوان

مضيق تايوان

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قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 11 طائرة صينية عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان صباح اليوم الجمعة 30\6\2023، الذي يعتبر حدودا غير رسمية بين الجانبين، في الوقت الذي تكثف فيه بكين الضغط العسكري على الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي.

واشتكت تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها رغم اعتراضات الجزيرة على ذلك، في السنوات الأخيرة من المهام شبه اليومية للقوات الجوية الصينية، التي غالبا ما تجري في الجزء الجنوبي الغربي من المنطقة المحددة لدفاعها الجوي.

وذكرت وزارة الدفاع أنها رصدت 24 طائرة حربية صينية، من بينها طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل، بالقرب من تايوان صباح اليوم الجمعة 30\6\2023 اعتبارا من الساعة الثامنة، مضيفة أن خمس سفن حربية صينية انضمت أيضا إلى “دورية مشتركة”.

وأضافت الوزارة أن تايوان أرسلت طائرات وسفنا للتحذير من الأنشطة الصينية، بينما كانت أنظمة الصواريخ تراقبها.

وقال مسؤول أمني كبير في تايوان لرويترز إن الأنشطة الصينية اليوم الجمعة كانت على الأرجح رد فعل على زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة مايك روجرز رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب لتايبه.

وأجرت الصين، التي لم تتخلى أبدا عن فكرة استخدام القوة لفرض سيطرتها على تايوان، تدريبات في أبريل\نيسان حول الجزيرة في رد فعل غاضب على اجتماع رئيسة تايوان تساي إينج وين مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي.

ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس 29\6\2023 على بيع محتمل لذخيرة وإمدادات لوجستية لتايوان في صفقتين منفصلتين تصل قيمتهما إلى 440 مليون دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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