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وزارة الدفاع التركية: مقتل 9 جنود في هجوم على قاعدتهم شمال العراق

منذ 30 دقيقة
جندي من الجيش التركي

جندي من الجيش التركي

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أعلنت وزارة الدفاع في تركيا مقتل 9 جنود أتراك وإصابة 4 آخرين إصابات بعضهم خطيرة خلال اشتباكات مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني حاولوا التسلل إلى قاعدة تركية في شمال العراق.

وقالت الوزارة  في بيان الجمعة إن 4 جنود توفوا متأثرين بجراحهم بعدما أعلنت في وقت سابق مقتل 5 جنود وإصابة 8 آخرين جراح 3 منهم خطيرة نتيجة الاشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستاني بمنطقة عملية “المخلب القفل” في شمال العراق.

وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن مقتل 15 مسلحا من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة “إرهابية”.

وتقع القاعدة العسكرية التركية قرب منطقة “متينا” في أقصى شمال العراق، وردا على الهجوم، أعلنت السلطات التركية عن عملية عسكرية لا تزال جارية في المنطقة.

ويأتي الهجوم الجديد بعد مقتل 12 جنديا تركيا في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي في هجومين منفصلين على قاعدتين عسكريتين تركيتين في شمال العراق.

ويشن الجيش التركي بانتظام عمليات عسكرية برية وجوية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم في شمال العراق، في إقليم كردستان العراق وفي منطقة سنجار الجبلية.

وأطلقت أنقرة في 17 أبريل/نيسان عام 2022، عملية “مخلب القفل” ضد معاقل حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين باسيان شمالي العراق.

وأقامت تركيا على مدى السنوات الـ25 الماضية عشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق لمحاربة حزب العمال الكردستاني الذي لديه أيضا قواعد خلفية في المنطقة.

وأعلن حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا ضد السلطات التركية منذ عام 1984، مسؤوليته عن هجوم استهدف في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي مقر وزارة الداخلية في أنقرة وأدى إلى إصابة شرطيين.

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