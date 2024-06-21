تونس.. مقتل جندي جراء تحطم هليكوبتر عسكرية

قالت وزارة الدفاع التونسية إن جنديا تونسيا لقي حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية بمدينة قفصة اليوم الجمعة.

ووقع الحادث بالقاعدة الجوية في قفصة خلال مناورة هبوط.

وفي حادثة مماثلة منذ قرابة العام، أعلنت وزارة الدفاع عن مقتل 4 عسكريين إثر تحطّم مروحية قرب سواحل محافظة بنزرت، شمال البلاد.

وأكدت الرئاسة -في بيان إثر لقاء الرئيس قيس سعيّد ووزير الدفاع عماد مميش مساء الخميس- أن الحادث أدى إلى مقتل 4 من رجال الجيش إثر سقوط المروحية.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت -في بيان- أن المروحية سقطت في عرض البحر.

وجاء في بيان وزارة الدفاع “تقوم حاليا وحدات الغوص المختصّة التابعة لجيش البحر بعملية انتشال الجثث، حيث تم إلى حد الآن انتشال جثتين وأجزاء من الحطام”.

وصباح الخميس، أعلنت الوزارة فقدان الاتصال بمروحية كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي بمنطقة “كاب سيراط” بمحافظة بنزرت (شمال) مساء الأربعاء.

وشدد سعيّد وفقا لنص البيان الرئاسي على “ضرورة تجديد العتاد العسكري لأن مثل هذه الحوادث.. نتيجة لتآكل عدد من المعدات وهو ما أدى ولا زال إلى مثل هذه الفواجع”.

وسبق أن شهدت تونس حوادث تحطّم مماثلة لمروحيات عسكرية خلال تدريبات أو مهمّات استطلاعية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، لقي 3 عسكريين مصرعهم في حادث تحطم مروحية للجيش أثناء تمرين ليلي بمحافظة قابس جنوب البلاد، وفق ما أفادت وزارة الدفاع آنذاك.