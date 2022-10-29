السبت 4 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 29 أكتوبر 2022 |
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وزارة الدفاع الروسية: أوكرانيا سلّمت أكثر من 50 أسير حرب

منذ 54 دقيقة
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنّ أوكرانيا سلّمت أكثر من 50 أسير حرب بعد محادثات.

وفي وقت سابق، قال “دينيس بوشيلين”، رئيس منطقة دونيتسك المدعوم من موسكو أيضا، إن هناك عملية جارية لتبادل الأسرى مع أوكرانيا.

ودونيتسك هي واحدة من أربع مناطق في أوكرانيا أعلنت روسيا ضمها إليها الشهر الماضي في خطوة أحادية الجانب.

وقال بوشيلين إن التبادل يشمل 50 أسيرًا من كل جانب.

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت القوات الروسية أن الجيش الأوكراني حاول استعادة محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو في جنوب البلاد.

وأفادت سلطات زابوريجيا الموالية لروسيا بأنها أفشلت محاولة إنزال أوكراني في منطقة محطة الطاقة النووية، مشيرةً إلى أنها كبّدت القوات الأوكرانية خسائر أجبرتها على التراجع، بحسب مراسل العربية/الحدث.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط مروحية أوكرانية من طراز “مي-8” بالقرب من قرية نوفوترويتسكويه في مقاطعة زابوريجيا.

    المصدر :
  • رويترز

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