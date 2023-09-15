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وزارة الدفاع الروسية: تدمير قارب مسير أوكراني في البحر الأسود

منذ 12 دقيقة
وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع الروسية

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قالت وزارة الدفاع الروسية الجمعة إن سفينة حربية روسية دمرت قاربا مسيرا أوكرانيا في البحر الأسود.

وهذا واستخدمت أوكرانيا طائرات من دون طيار وصواريخ لإسقاط نظام الدفاع الجوي “إس – 400” المتقدم، والذي تبلغ قيمته مئات الملايين من الدولارات في وقت مبكر من يوم الخميس 14\9\2023، وذلك في عملية مشتركة بين جهاز الأمن الأوكراني والبحرية، حسبما ذكرت “بي بي سي” و”رويترز” نقلًا عن مصادر استخباراتية أوكرانية.

وتم تنسيق الهجوم قبالة ساحل يفباتوريا (مدينة ساحلية تقع غرب شبه جزيرة القرم) من خلال استخدام طائرات بدون طيار وصواريخ نبتون المحلية، وفقًا لما كتبه أنطون جيراشينكو، وهو مسؤول أوكراني على تلغرام.

وبحسب موقع “بزنيس إنسايدر”، أفاد المدون الروسي البارز Rybar عن رواية محتملة لكيفية وقوع الهجوم.

وكتب أنه قبل الهجوم أرسلت أوكرانيا طائرات بدون طيار لضرب سفينة روسية في البحر الأسود، وأفاد ريبار بأن نظام الدفاع الجوي أطلق قذائفه لإسقاط الطائرات بدون طيار، وبالتالي كشف موقعها، ما مكن أوكرانيا من استهدافه بصواريخ كروز.

    المصدر :
  • رويترز

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