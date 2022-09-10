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وزارة الدفاع الروسية: موسكو ستسحب قواتها من بلدتي بالاكليا وإيزيوم

منذ 23 دقيقة
القوات الروسية- أرشيفية

القوات الروسية- أرشيفية

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نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها السبت، إن موسكو ستسحب قواتها من بلدتي بالاكليا وإيزيوم الأوكرانيين.

وقال الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم الجيش الروسي “من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الخاصة بتحرير دونباس “في شرق أوكرانيا”، تقررت إعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم”.

وفي مفاجئة كبيرة اعلن جهاز الأمن الأوكراني، السبت، أن وحداته دخلت بلدة كوبيانسك، في أول تأكيد رسمي من كييف لدخول قواتها إلى البلدة التي كانت تحتلها روسيا في شمال شرق البلاد.

وحققت أوكرانيا مكاسب سريعة في عملية مضادة مفاجئة في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد، حيث تجاوزت بعمق الخطوط الروسية.

    المصدر :
  • رويترز

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