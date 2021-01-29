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وزارة الدفاع السعودية تستعد لـ "رماح النصر"

29 - يناير - 2021
آخر تحديث: 29 - يناير - 2021 9:22 مساءً
القوات الجوية الملكية السعودية

القوات الجوية الملكية السعودية

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تستعد وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية لإطلاق مناورات تمرين “رماح النصر” والذي سيقام بمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي بالمملكة، خلال الفترة من 18 – 29 جمادى الأخرة 1442هـ، بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية والقوات البحرية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وقد وصلت جميع المنظومات الجوية المشاركة إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية استعدادا لانطلاق التمرين، الذي يعد من التمارين المشتركة المهمة، التي تشارك فيها القوات الجوية مع أفرع القوات المسلحة السعودية الأخرى، للرفع من الجاهزية وتعزيز العمل المشترك، ورفع الكفاءة القتالية وتبادل الخبرات، نقلا عن “وكالة الأنباء السعودية (واس).

الجدير بالذكر أن مركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية يعد من المراكز الجوية المتقدمة، لما يوفره من بيئة قتالية حقيقية، ومن قدرة متقدمة لتدريب الأطقم الجوية والفنية والمساندة، في واقع مماثل للحرب الحديثة، كما يسهم في تطوير وتحديث الخطط القتالية المضادة للتهديدات المحتملة، وتطوير وتقييم قدرات القوات الجوية، واختبار وتقييم الأنظمة والأسلحة ومدى فاعليتها وتأثيرها.

    المصدر :
  • العربية

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