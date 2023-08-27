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وزارة الدفاع: تحطم طائرة تقل أفرادا من الجيش الأمريكي في أستراليا

منذ 34 دقيقة
علم استراليا

علم استراليا

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قالت وزارة الدفاع الأسترالية إن طائرة تقل أفرادا من الجيش الأمريكي تعرضت لحادث صباح اليوم الأحد 27\8\2023 في أثناء مهمة تدريبية في الإقليم الشمالي بأستراليا.

وذكرت شبكة سكاي نيوز أستراليا أن طائرة هليكوبتر من طراز في-22 أوسبري تحطمت قبالة ساحل داروين وعلى متنها نحو 20 من مشاة البحرية الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني “تشير التقارير الأولية إلى أن الحادث يتعلق بأفراد من وزارة الدفاع الأمريكية ولا صلة له بأفراد من قوات الدفاع الأسترالية”.

وأضافت أن الحادث وقع في جزيرة ميلفيل شمالي داروين.

    المصدر :
  • رويترز

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