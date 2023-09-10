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وزارة الدفاع: روسيا تسقط 8 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا

منذ 11 دقيقة
من القرم- أرشيفية

من القرم- أرشيفية

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ثماني طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 9\9\2023.

ولم توضح الوزارة في بيان عبر تطبيق تيليغرام ما إذا كانت هناك أي أضرار أو إصابات.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذه الأنباء من مصادر مستقلة، كما ولم يصدر أي تعليق بعد من أوكرانيا بشأن تلك الهجمات.

هذا وفي ساعة متأخرة من يوم السبت 9\9\2023 قالت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة‭ ‬خلال الليل فوق منطقة كييف.

وأضافت الإدارة العسكرية عبر تطبيق تيليغرام أن “قوات الدفاع الجوي تتعامل مع أهداف”.

وقال شهود من رويترز إنه تم سماع خمسة انفجارات على الأقل في أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف، بعد أن قال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو إن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجوم جوي روسي.

وكتب كليتشكو عبر تطبيق تيليغرام “طائرات مسيرة لا تزال تتجه صوب كييف”.

وأضاف أن حطام طائرات مسيرة سقط على ثلاث مناطق مما أدى إلى نشوب حريق بالقرب من متنزه وإلحاق أضرار بالطرق.

وقال كليتشكو إنه تم الإبلاغ عن وقوع إصابة واحدة وفقا للمعلومات الأولية.

    المصدر :
  • رويترز

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