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وزارة الدفاع: سفينة حربية روسية تجري تدريبات إطلاق النار في بحر البلطيق

منذ ساعة واحدة
سفينة حربية روسية "أرشيفية"

سفينة حربية روسية "أرشيفية"

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قالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء إن السفينة الحربية ستويكي التابعة للأسطول الروسي في بحر البلطيق أجرت تدريبات لإطلاق النار على أهداف افتراضية في بحر البلطيق.

وأضافت الوزارة أن طاقم السفينة الحربية الصغيرة أجرى سلسلة من التدريبات المقررة على إطلاق النار على أهداف على السطح وفي الجو في “بيئة تشويش صعبة” واستخدام العدو لتدابير إلكترونية مضادة محتملة.

وقالت الوزارة في بيان عبر تيليغرام “تم إعلان أن النطاق البحري لأسطول البلطيق، حيث جرت التدريبات، خطير مؤقتا على رحلات الشحن والطيران المدنية”.

ولم يتضح متى جرت التدريبات.

ويتمركز أسطول بحر البلطيق التابع للبحرية الروسية بشكل رئيسي في كالينينجراد، وهي منطقة روسية تقع في بحر البلطيق بين بولندا وليتوانيا، وهما من أعضاء حلف شمال الأطلسي.

    المصدر :
  • رويترز

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