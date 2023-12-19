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وزارة الدفاع: عمليات فرنسا في البحر الأحمر ستظل تحت قيادتها

منذ 26 دقيقة
علم فرنسا

علم فرنسا

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قالت وزارة الدفاع الفرنسية الثلاثاء إن العمليات البحرية الفرنسية في البحر الأحمر ستظل تحت القيادة الوطنية بعد دعوات أمريكية لتشكيل تحالف للتصدي للتهديد الذي تمثله هجمات شنها الحوثيون في الآونة الأخيرة.

وأضافت الوزارة “ندعو إلى أوسع تنسيق ممكن بين الشركاء في المنطقة والدول المعنية المختلفة للحفاظ على حرية الحركة البحرية”، لكنها أضافت أن العمليات “ستظل تحت القيادة الوطنية وتضمن حريتنا في العمل”.

وستكون هذه القضية على جدول أعمال محادثات بين وزير الدفاع الفرنسي ونظيره السعودي الثلاثاء.

وفي وقت سابق قال سيباستيان ليكورنو، وزير الدفاع والقوات المسلحة الفرنسي إن مبادرة أمريكية لمواجهة التهديدات في البحر الأحمر “مثيرة للاهتمام” وإن باريس مازالت تناقشها مع واشنطن.

وقال ليكورنو في البرلمان إن “المبادرة الأمريكية تمكننا من تحسين الاستفادة وتبادل معلومات المخابرات والخيارات المختلفة على امتداد المنطقة”، دون أن يوضح ما إذا كانت باريس ستشارك في العملية أم ستواصل تحركاتها المنفردة.

وأضاف “مناقشاتنا تستمر مع الشريك الأمريكي ضمن إطار عملنا المستقل وحريتنا في التصرف”.

    المصدر :
  • رويترز

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