وزارة الدفاع في أذربيجان تؤكد وقف إطلاق النار في قرة باغ

أكدت وزارة الدفاع في أذربيجان الأربعاء أنها توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قوات عرقية الأرمن في منطقة ناجورنو قرة باغ.

وقالت الوزارة إن قوات الأرمن في المنقطة الجبلية وافقت على “إلقاء أسلحتها والتخلي عن المواقع القتالية والمواقع العسكرية ونزع سلاحها بالكامل”، وإنه يجري تسليم جميع الأسلحة والمعدات الثقيلة إلى جيش أذربيجان.

وفي وقت سابق دعا البابا فرنسيس إلى إنهاء الصراع في قرة باغ، وهي منطقة انفصالية تسكنها عرقية الأرمن تابعة لأذربيجان.

وتعرضت المنطقة لهجوم من القوات الأذرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال بابا الفاتيكان في أثناء إلقاء عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس “أدعو مجددا جميع الأطراف ذات الصلة والمجتمع الدولي إلى إسكات أسلحتهم وبذل قصارى جهدهم لإيجاد حلول سلمية”.