وزارة الدفاع: قوات حفظ السلام الروسية أجلت أكثر من 2000 مدني من قرة باغ

قالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء إن قوات حفظ السلام الروسية أجلت أكثر من 2000 مدني من قرة باغ، وهي منطقة انفصالية تسيطر عليها عرقية الأرمن، وذلك بعد أن بدأت أذربيجان عمليتها “لمكافحة الإرهاب” أمس الثلاثاء 109\9\2023، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء 20\9\2023 قالت أذربيجان إن عمليتها العسكرية في ناجورنو قرة باغ الخاضعة لسيطرة أرمينيا مستمرة بنجاح، وذلك بعد أن دعتها الولايات المتحدة إلى وقف الأعمال القتالية وحثت موسكو الجانبين على وقف إراقة الدماء في المنطقة المتنازع عليها.

وبعد أشهر من تصاعد التوترات في منطقة ناجورنو قرة باغ التي تقع في جنوب القوقاز، أرسلت أذربيجان هذا الأسبوع قوات مدعومة بالمدفعية في محاولة لإخضاع المنطقة الانفصالية.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان عبر تيليغرام إن الإجراءات العسكرية “مستمرة بنجاح”، إذ تم تدمير أسلحة ومعدات عسكرية.

ومنطقة قرة باغ الجبلية معترف بها دوليا على أنها جزء من أذربيجان لكن جزءا منها تديره سلطات انفصالية من عرقية الأرمن تقول إن المنطقة وطن أجدادها.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالات مع كل من رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وحث أذربيجان على “وقف الأعمال العسكرية على الفور” وتهدئة الوضع.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتصال الهاتفي إن علييف “عبر عن استعداده” لوقف الأعمال القتالية وعقد اجتماع مع ممثلي ناجورنو قرة باغ.

وقال بلينكن لباشينيان خلال اتصالهما إن أرمينيا تحظى بدعم واشنطن الكامل.