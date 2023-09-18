الأثنين 3 ربيع الأول 1445 ﻫ - 18 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة الدفاع: مقاتلة روسية تعترض طائرة دورية أمريكية فوق بحر بارنتس

منذ ساعة واحدة
مقاتلة روسية- أرشيفية

مقاتلة روسية- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أرسلت مقاتلة “ميج 31” الاثنين لاعتراض طائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية “بي-8 إيه بوسيدون” اقتربت من مجالها الجوي فوق بحر بارنتس.

وفي آخر التطورات طالبت روسيا محكمة العدل الدولية في لاهاي الاثنين بإسقاط ما قالت إنها قضية “معيبة بشكل ميؤوس منه” تتحدى حجة موسكو بأن غزوها لأوكرانيا حدث لمنع إبادة جماعية.

جرى تقديم الطلب الروسي في بداية جلسات استماع تتعلق باختصاص محكمة العدل الدولية.

وتقول موسكو إن أوكرانيا تستغل القضية كوسيلة ملتوية للحصول على حكم بشأن شرعية العمل العسكري الروسي برمته. ويقول خبراء إن صدور حكم لصالح كييف لن يوقف الحرب لكنه قد يؤثر على دفع تعويضات في المستقبل.

ورفعت أوكرانيا القضية بعد أيام فقط من بداية الغزو الروسي في 24 فبراير\شباط العام الماضي. وتقول كييف إن روسيا تنتهك القانون الدولي بزعمها أن الغزو كان مبررا لمنع وقوع إبادة جماعية في شرق أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أسواق الخليج المالية
بورصات الشرق الأوسط تغلق على تباين
علم اثيوبيا
خبراء بالأمم المتحدة: جرائم الحرب لا تزال تُرتكب في إثيوبيا
وول ستريت
وول ستريت تفتح على تراجع

الأكثر قراءة

وديع الشيخ
وديع الشيخ يفجع بوفاة والده
دراجة تسير بمفردها
"شارعٌ مسكون بالأشباح".. فيديو مرعب لدراجة تسير بمفردها!
السيناتور الديمقراطي بوب مينيندز وعدد من أبناء الجالية "السورية- الأميركية"
الكونغرس الأمريكي يتحرك من أجل السويداء