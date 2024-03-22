وزارة الدفاع: مقتل 23 جنديا على الأقل في كمين بالنيجر

قالت وزارة الدفاع في النيجر إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 23 جنديا في هجوم على وحدة عسكرية في شمال غرب البلاد يوم الأربعاء الماضي أسفر أيضا عن إصابة 17 جنديا آخرين.

واستخدم أكثر من 100 مسلح يستقلون دراجات نارية ومركبات عبوات ناسفة بدائية وتفجيرات انتحارية لنصب كمين للوحدة العسكرية في أثناء عودتها من عملية بمنطقة تيلابيري التي تشهد تمردا.

وقالت الوزارة في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الخميس 21\3\2024، إن الهجوم وقع بين بلدتي تيجوي وبانكيلاري. وأضافت أن نحو 30 من المهاجمين قُتلوا.

والنيجر واحدة من عدة دول في غرب أفريقيا تخوض معركة في مواجهة تمرد للإسلاميين اتسع نطاقه من مالي إلى المنطقة على مدى 12 عاما ماضية، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

وأدت خيبة الأمل المتكررة بسبب فشل السلطات في حماية المدنيين إلى حدوث انقلابات عسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر منذ عام 2020.

وقطعت المجالس العسكرية التي سيطرت على السلطة العلاقات مع حلفاء غربيين يساعدون الجهود العسكرية المحلية، وطردت القوات الفرنسية وغيرها من القوات الأوروبية ولجأت إلى روسيا بدلا من ذلك.

وألغى المجلس العسكري في النيجر في وقت سابق من هذا الأسبوع بأثر فوري اتفاقا عسكريا يسمح بتواجد عسكريين وموظفين مدنيين من وزارة الدفاع الأمريكية على أراضي البلاد.