وزارة الزراعة الأميركية: إمدادات اللحوم آمنة من إنفلونزا الطيور

قالت وزارة الزراعة الأمريكية أمس الأربعاء 1\5\2024 إن فحص جميع عينات اللحوم المفرومة التي تم إرسالها إلى المختبرات الوطنية للخدمات البيطرية لإجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي.سي.آر) أظهر أنها سلبية لفيروس إتش 5 إن 1.

وأضافت الوزارة “المختبرات الوطنية أفادت بأن جميع العينات جاءت سلبية لفيروس إتش 5 إن 1. وتؤكد هذه النتائج أن إمدادات اللحوم آمنة”.

وتعمل السلطات الاتحادية على التأكد من سلامة منتجات الألبان واللحوم بعد رصد الفيروس في 34 قطيعا من الماشية المنتجة للألبان في تسع ولايات منذ نهاية مارس آذار. وبالإضافة إلى ذلك تأكدت إصابة شخص واحد في تكساس.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية إن المخاطر على الصحة العامة بشكل عام منخفضة لكنها أعلى بين من يتعاملون مع حيوانات مصابة.