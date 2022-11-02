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وزارة الزراعة الاوكرانية: صادرات الحبوب تراجعت بنحو 32% هذا الموسم

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2022 12:26 مساءً
أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

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أظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأوكرانية الأربعاء أن صادرات البلاد من الحبوب تراجعت على أساس سنوي منذ بداية موسم 2022/2023، وحتى الآن إلى ما يقرب من 13.4 مليون طن مقابل 19.7 مليون في الفترة المقابلة من الموسم السابق.

وانخفضت صادرات البلاد من الحبوب منذ انطلاق الغزو الروسي في فبراير\شباط، وأدى إغلاق موانئها على البحر الأسود إلى ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم وأثار مخاوف من حدوث شح في الإمدادات في أفريقيا والشرق الأوسط.

وفُتحت ثلاثة موانئ على البحر الأسود في نهاية يوليو\تموز بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، وتتواصل الشحنات رغم قرار روسيا تعليق مشاركتها في الاتفاق.

وتظهر بيانات الوزارة الأوكرانية أن الصادرات منذ بداية الموسم الحالي، الذي بدأ في يوليو\تموز 2022 وينتهي في يونيو\حزيران 2023، تضمنت 5.1 مليون طن من القمح و7.1 مليون طن من الذرة و1.1 مليون طن من الشعير.

وتقول الحكومة إن أوكرانيا يمكن أن تحصد ما بين 50 و52 مليون طن من الحبوب هذا العام، انخفاضا من 86 مليونا في 2021 بسبب سيطرة القوات الروسية على أجزاء من الأراضي وتراجع إنتاجية المحاصيل.

    المصدر :
  • رويترز

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