وزارة الصحة: استشهاد فلسطيني بمداهمة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا استشهد الجمعة، برصاص جنود إسرائيليين في مداهمة ليلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود إن اشتباكات اندلعت في بلدة جنين خلال المداهمة الاسرائيلية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن القوات كانت موجودة هناك للقبض على مسلح مشتبه به عندما اندلع العنف.

وأضاف الجيش دون ذكر تفاصيل “ألقى مشتبه بهم عبوات ناسفة وأطلقوا أعيرة نارية على قوات الأمن التي ردت بإطلاق ذخيرة حية”.

يأتي العنف الجمعة بعد شهور من التوتر الذي تفاقم منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية حملة في الضفة الغربية في مارس\آذار، ردا على سلسلة من الهجمات التي شنها فلسطينيون في إسرائيل.