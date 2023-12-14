وزارة الصحة: استشهاد 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثلاثة فلسطينيين اليوم الخميس، في مداهمة إسرائيلية مستمرة بمدينة جنين ومخيم اللاجئين بالمدينة الواقعة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان إن شابا توفي متأثرا بجراحه صباح اليوم الخميس “جراء عدوان الاحتلال المتواصل في جنين لليوم الثالث على التوالي ما يرفع حصيلة الشهداء، منذ أول أمس، إلى 11”.

وأضافت أن فلسطينيين آخرين استشهدا خلال الليل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعمل على “كشف عبوات ناسفة مزروعة أسفل الطرق لمهاجمة قوات الأمن”.

وقبل العملية الأخيرة، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن 275 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية المحتلة منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.