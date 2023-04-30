وزارة الصحة السنغالية تعلن عن اكتشاف إصابة بحمى القرم-الكونغو النزفية

أكدت وزارة الصحة السنغالية حالة إصابة بحمى القرم-الكونجو النزفية في مستشفى بإحدى المدن على مشارف العاصمة دكار.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت 29\4\2023 إنه جرى اكتشاف الحالة في 21 أبريل\نيسان الجاري في مستشفى بمدينة جيديويه، مشيرة إلى تفعيل فريق عمل للطوارئ الصحية للإشراف على التعامل مع الحالة.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن حمى القرم-الكونجو النزفية مرض تحمله حشرة القراد وينتقل بين البشر عن طريق الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو سوائل جسمه الأخرى. وتتراوح نسبة الوفيات الناجمة عن المرض بين عشرة وأربعين بالمئة.