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وزارة الصحة العراقية تحذر من “تدهور” الوضع الوبائي

منذ 7 دقائق
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كورونا العراق

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حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، من “تدهور” الوضع الوبائي والتزايد السريع بنسب الإصابات في البلاد بسبب فئة غير الملقحين.

وذكرت في بيان صحفي أن إحصائيي وخبراء علم الأوبئة في اللجان الاستشارية للوزارة “يتابعون التدهور في الوضع الوبائي والتزايد السريع بنسب الإصابات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية”.

وأضافت أن “الموجة الجديدة هي موجة غير الملقحين، والتقارير والبيانات الصادرة عن المؤسسات الصحية أثبتت أن أغلب المصابين بالجائحة وخصوصا الذين يدخلون المستشفيات هم من الفئات غير الملقحة”.

وأشارت إلى أن “غالبية تلك الإصابات تعود إلى المتحور أوميكرون سريع الانتشار والذي يفوق معدل انتشاره بعشرات المرات المتحورات السابقة”.

ودعت الوزارة إلى “الإسراع في أخذ اللقاحات الآمنة المتوفرة في كافة المنافذ التلقيحية، و ترك التخوف والتردد من تلقي اللقاح بسبب الأوهام والأخبار الكاذبة”.

وشددت على ضرورة “تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وعدم السماح للمنتسبين والمراجعين للدخول إلى المؤسسات إلا بعد تلقي اللقاح أو جلب فحص مختبري يثبت الخلو من الفيروس”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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