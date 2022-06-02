وزارة الصحة الفلسطينية: القوات الإسرائيلية تقتل رجلين بالضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية اليوم الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده أطلقوا النار في الصباح الباكر قرب مدينة بيت لحم، عندما كان السكان المحليون يرشقونهم بالحجارة وبقنابل محلية الصنع.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن رجلا قُتل مع أنه لم يتضح ما إذا كان من المشاركين في المواجهات، ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقتل.

وقالت في بيان “إن التصعيد الحاصل في جرائم الإعدامات الميدانية دليل واضح على أن الائتلاف الاسرائيلي الحاكم ينفذ مخططات وسياسة اليمين واليمين المتطرف في دولة الاحتلال”.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن القتيل أفرج عنه من سجن إسرائيلي في 2014، ولم يذكر سبب اعتقاله.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت لاحق اليوم الخميس إن فلسطينيا يبلغ من العمر 17 عاما قُتل برصاص إسرائيلي بعدما اقترب من حاجز إسرائيلي في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يفحص التقرير، وتتزايد وتيرة العنف في الضفة الغربية، التي يتطلع الفلسطينيون لأن تكون ضمن أراضي دولتهم المستقبلية، منذ تعثر محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة في عام 2014.

وتصاعد العنف منذ يناير كانون الثاني وأسفر عن مقتل 46 فلسطينيا على الأقل في مداهمات إسرائيلية كما وقعت هجمات نفذها عرب قتل فيها 19 شخصا في إسرائيل والضفة الغربية.