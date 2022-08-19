وزارة الصحة الفلسطينية: القوات الاسرائيلية تقتل فلسطينيا في الضفة الغربية

تظاهرات ضد حركة الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية (رويترز)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن رجلا توفي متأثرا بجراحه الجمعة بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه خلال ما وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها مداهمة في الصباح الباكر استهدفت نشطاء في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة إن صلاح توفيق صوافطة (58 عاما) أصيب برصاصة في رأسه في مدينة طوباس بالضفة الغربية، وقال ابن أخيه لرويترز إن صوافطة كان عائدا إلى منزله بعد صلاة الفجر عندما أصيب.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي صوافطة قبل لحظات من إطلاق النار عليه. وسُمعت أصوات طلقات نارية بينما كان يجري للاحتماء داخل مخبز.

وقال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين في طوباس ألقوا زجاجات حارقة وفتحوا النار على قواته التي ردت بإطلاق النار.

واعتقل الجيش خلال الليل خمسة من طوباس وبلدة طمون المجاورة يشتبه في تورطهم في التخطيط “لهجمات إرهابية”، بحسب ما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي.

وقالت جماعة الجهاد الإسلامي إن أحد أعضائها البارزين، مأمون نعيم بني عودة (32 عاما)، اعتقل خلال المداهمة في طمون. وسبق أن اعتقلت إسرائيل بني عودة.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها “قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات تستهدف كوادر المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة الغربية المحتلة”.

في وقت سابق هذا الشهر، قصفت طائرات إسرائيلية قطاع غزة المحاصر فيما وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه هجوم استباقي لمنع تهديد وشيك من الجهاد الإسلامي على إسرائيل.

وقُتل ما لا يقل عن 49 شخصا في غزة، بينهم مدنيون وأطفال، وأصيب مئات آخرون خلال 56 ساعة من العنف، الذي شهد أيضا إطلاق حركة الجهاد الإسلامي لأكثر من 1000 صاروخ باتجاه إسرائيل.

وتشن القوات الإسرائيلية مداهمات شبه يومية في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة بعد أن نفذ فلسطينيون من المنطقة هجمات دامية في شوارع إسرائيل.