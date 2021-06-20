وزارة الصحة الفلسطينية تعتزم إرجاع لقاحات كورونا إلى إسرائيل اليوم

تعتزم السلطة الوطنية الفلسطينية إرجاع 90 ألف جرعة من لقاح فايزر اليوم الأحد إلى إسرائيل“.

وأرجعت الوزارة في بيان صحفي ذلك إلى أن تاريخ هذه الجرعات يوشك على الانتهاء، حيث ستنتهي صلاحيتها في 30 حزيران/يونيو الحالي.

وقالت الصحة الفلسطينية إن ”اللقاح ليس تبرعا من إسرائيل، بل تم شراؤه من شركة فايزر وتم دفع ثمنه مسبقا من خزينة الدولة“.

وأوضحت الوزارة أنها ”ستعيد التفاوض مع شركة فايزر ووزارة الصحة الإسرائيلية لتنفيذ الاتفاق الذي جرى مع شركة فايزر الأم، وفق شروط السلامة والأمان، وتواريخ الصلاحية“.

وأضافت الوزارة أن تبادل اللقاحات جاء لسد ثغرة التوريد من شركة فايزر الأم طبقا لاتفاق وزارة الصحة معها، فضلا عن تسريع توفير التطعيمات للشعب الفلسطيني لإعادة الحياة إلى طبيعتها والعودة إلى التعليم الوجاهي في الجامعات والمدارس.

وكانت السلطة الفلسطينية ألغت، الجمعة، صفقة مع إسرائيل لاستلام نحو مليون جرعة من لقاح فايزر الأمريكي، المضاد لفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحفي في رام الله، إنه بعد فحص الدفعة الأولى التي وردت من إسرائيل، والمقدرة بنحو 90 ألف جرعة، ”تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة في الاتفاق“.

وأضاف المسؤول الفلسطيني أنه بناء عليه، أوعز رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية لوزيرة الصحة مي الكيلة بإلغاء الاتفاق حول تبادل اللقاحات مع الجانب الإسرائيلي.

وأقرت إسرائيل، مسبقا بأن تاريخ صلاحية الجرعات التي قامت بنقلها للسلطة الوطنية الفلسطينية على وشك الانتهاء.