وزارة الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة جديدة للشهداء بالضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء إن القوات الإسرائيلية قتلت 10 فلسطينيين وأصابت 25 في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة منذ صباح أمس الثلاثاء.

وقال شهود وسلطات صحية فلسطينية إن القوات الإسرائيلية داهمت جنين أمس الثلاثاء فقتلت ثمانية فلسطينيين، بينهم طبيب وفتى، في عملية واسعة النطاق شملت عشرات المركبات واستمرت حتى الليل.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية أن شخصين آخرين قتلا اليوم الأربعاء، مما يرفع العدد الإجمالي للقتلى في جنين إلى عشرة وإلى 516 في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في بيان اليوم الاربعاء من “خطورة التصعيد العسكري الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية” المحتلة التي يريد الفلسطينيون أن تكون أساس دولة مستقلة لهم في المستقبل إلى جانب غزة.

ويأتي ذلك في وقت يصعد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال وقتل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على وقع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.