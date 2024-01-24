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وزارة الصحة في غزة: تكشف أعداد الشهداء الفلسطينين منذ 7 أكتوبر

منذ 10 دقائق
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كشفت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 25700 فلسطيني في الضربات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين اﻷول الفائت (2023).
وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء؛ إن عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، قد ارتفع إلى 25700 وعدد المصابين إلى 63740. وقصف الجيش الإسرائيلي الأربعاء خان يونس كبرى مدن جنوب غزة فيما دخلت الحرب يومها الـ110، غداة مقتل 24 جنديا إسرائيليا في القطاع.
ويذكر أن إسرائيل تشن حربا على غزة منذ أكثر من 100 يوم، أدّت -حتى الآن- إلى استشهاد أكثر من 25 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 60 ألفا، وتشريد مئات الآلاف من منازلهم، إضافة لتدمير هائل شمل كل بلدات القطاع.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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