وزارة الصحة: 35709 فلسطينيين استشهدوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة

ذكرت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الأربعاء أن 35709 فلسطينيين قتلوا وأصيب 79990 في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

في حين، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صباح اليوم الأربعاء إيقاع قوة إسرائيلية من 10 جنود في كمين مركّب شمال بيت حانون، في المقابل قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 10 ألوية تقاتل حاليا في قطاع غزة.

وقالت القسام إن “مقاتليها “تمكنوا من إيقاع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية عليها”.

وأضافت أنه فور حضور قوة الإنقاذ “قام مجاهدونا بتفجير عبوة شواظ فيها وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل وجريح” قرب مدرسة الزراعة شمال بيت حانون شمال القطاع.

كما أكدت كتائب القسام أنها قنصت 3 جنود إسرائيليين شمال بيت حانون.

وفي تطورات جنوب القطاع أشار بيان كتائب القسام إلى أن وحداتها المقاتلة على الأرض دمرت دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا بقذيفة “الياسين 105” في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح.

وفي المكان نفسه يشير بيان القسام إلى أن مقاتليها استهدفوا جرافتين عسكريتين من نوع “دي 9” بقذيفة “الياسين 105” وجرافة أخرى بعبوة “شواظ”.

كما أكدت كتائب القسام في بيان منفصل استهداف المقاومين ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة تاندوم في محيط بوابة صلاح الدين جنوب شرقي مدينة رفح.

كما بثت القسام صورا لقنص جندي إسرائيلي في محور نتساريم جنوب غربي مدينة غزة، كما بثت صورا لقصف حشود إسرائيلية بقذائف الهاون في المنطقة ذاتها.

تصعيد للقتال

في المقابل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن 10 ألوية تقاتل في قطاع غزة حاليا، في تصعيد غير مسبوق للقتال منذ مطلع العام.

بدورها، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إنها ستنشر مقطعا مصورا يظهر خطف مجندات من غرفة مراقبة تابعة للجيش في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأمس الثلاثاء، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن الحرب في قطاع غزة “ستطول”.