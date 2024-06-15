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وزارة الطاقة: أوكرانيا تعتزم استيراد أكبر إمدادات من الكهرباء اليوم

منذ 14 دقيقة
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قالت وزارة الطاقة الأوكرانية: “إن أوكرانيا تعتزم استيراد إمدادات قياسية مرتفعة من الكهرباء اليوم السبت بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة بسبب الهجمات الصاروخية الروسية”.

وتكثف روسيا منذ مارس آذار هجومها بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت الطاقة الأوكرانية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في العديد من المناطق ولجوء كييف إلى البدء في استيراد إمدادات كبيرة من الكهرباء من الاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان لوزارة الطاقة أن أوكرانيا ستستورد 35606 ميجاوات/ ساعة اليوم السبت، وهو أعلى من الرقم القياسي الذي بلغ 31904 ميجاوات/ساعة أمس الجمعة.

    المصدر :
  • رويترز

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