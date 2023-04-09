وزارة العدل الأميركية تحقق في تسريب وثائق سرية

فتحت وزارة العدل الأميركية السبت 8/4/2023 تحقيقاً لمحاولة تحديد ‏مصدر تسريب وثائق سرية مرتبطة خصوصا بالغزو الروسي ‏لأوكرانيا ونُشرت هذا الأسبوع على مواقع التواصل ‏الاجتماعي. ‏

وفقا لأولى الاستنتاجات، هذه التسريبات لا تشمل فقط تقارير ‏ووثائق متعلقة بالصراع في أوكرانيا لكنها تتعلق أيضا ‏بتحليلات حساسة جدا بشأن حلفاء الولايات المتحدة.‏

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة “فرانس برس”: “تواصلنا مع ‏وزارة الدفاع حول ذلك وفتحنا تحقيقا”. ‏

ونُشرت عشرات الوثائق السرية على تويتر وتلغرام وشبكات ‏اجتماعية أخرى في الأيام الأخيرة، ولا تزال وثائق جديدة ‏تظهر.‏

وقالت وزارة الدفاع الأميركية الجمعة أيضا إنها تحقق في ‏الأمر. ‏

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤولين أميركيين أن ‏‏”هذه الوثائق جرى تزوير بعضها. لكن معظمها أصلية ‏وتتوافق مع تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية متداولة في ‏البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية”، وفق المصدر ‏نفسه.‏

حسب تحليل وسائل إعلام أميركية، قد تكون هذه التسريبات ‏مفيدة لموسكو، حيث إن هذه الوثائق تظهر مدى اختراق ‏أجهزة المخابرات الأميركية لأجزاء معينة من الجهاز ‏العسكري الروسي. وبعضها يحتوي معلومات تتعلق ‏بالمناقشات الداخلية للحكومات المتحالفة مع الولايات المتحدة. ‏

على سبيل المثال، سلطت إحدى الوثائق الضوء على مناقشات ‏حكومية في كوريا الجنوبية حول إمكان إمداد أوكرانيا بقذائف ‏مدفعية أميركية، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”.‏