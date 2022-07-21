وزارة العدل الروسية تطلب حل الوكالة اليهودية

طلبت وزارة العدل الروسية اليوم الخميس تصفية الفرع الروسي للوكالة اليهودية لإسرائيل.

الوكالة اليهودية لإسرائيل ومقرها القدس هي أكبر منظمة يهودية غير ربحية في العالم، وتساعد اليهود على الهجرة إلى إسرائيل.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن الدعوى المرفوعة أمام محكمة منطقة باسماني في موسكو مرتبطة بانتهاكات غير محددة للقانون الروسي.

ويأتي القرار الروسي وسط توتر متزايد بين موسكو وتل أبيب، بسبب موقف الأخيرة من الحرب على أوكرانيا.

وذكرت “جيرزواليم بوست” أن “تعليق عمل الوكالة اليهودية في روسيا يقوض بشكل مباشر قدرة اليهود الروس على الهجرة إلى إسرائيل، وقد أنهى الآلاف منهم أوراق الهجرة الخاصة بهم وينتظرون رحلات جوية متاحة إلى إسرائيل، لكن العقوبات المفروضة على موسكو تسببت في توقف معظم شركات الطيران الدولية عن التحليق إلى روسيا”.

مخاوف إسرائيلية

ونقل موقع “والاه نيوز” الإسرائيلي، الخميس، عن مصادر مطّلعة قولها إنّ “إسرائيل طلبت، الأسبوع الماضي، توضيحات من روسيا حول الإجراءات القضائية بحق الوكالة اليهودية وأنشطتها وسط المجتمع اليهودي في روسيا”.

وقالت المصادر: “إنّهم في إسرائيل يخشون من أن يؤدي التحقيق إلى الإعلان عن الوكالة بأنها عميل أجنبي، ونتيجة ذلك وقف أنشطتها في مجال هجرة اليهود إلى إسرائيل”.

ولفتت المصادر إلى اجتماع جمع سفير “إسرائيل” في موسكو مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مضيفةً أنه “طلب معرفة خلفية التحقيق الذي فتحته وزارة العدل الروسية ضد الوكالة”.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، بحسب موقع “والاه نيوز”، أن الإجراء الروسي “ليس خطوةً سياسيةً ضد إسرائيل، وأنّ المسؤولين الإسرائيليين يخشون من أن الأمر يتعلق بإشارة عدم رضا عن السياسة الإسرائيلية بشأن أوكرانيا”.