وزارة العمل الأمريكية: إنتاجية العاملين الأمريكيين تنمو بوتيرة أسرع من المتوقع

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس 1 فبراير، أن إنتاجية العاملين الأمريكيين نمت بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الرابع من العام مما يدعم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) في معركته ضد التضخم.

وقال المكتب إن الإنتاجية في القطاع غير الزراعي، وهي مقياس لإنتاج كل فرد في الساعة الواحدة، ارتفعت بوتيرة سنوية 3.2 بالمئة في الربع الماضي.

وجرى تعديل بيانات الربع الثالث بالخفض بما يظهر نمو الإنتاجية بوتيرة لا تزال قوية عند 4.9 بالمئة بدلا من 5.2 بالمئة في القراءة السابقة. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة الإنتاجية 2.5 بالمئة.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء. ورفع المجلس سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25 و5.50 بالمئة منذ مارس آذار 2022.

وتتباطأ سوق العمل أيضا بشكل مطرد، ما قد يسهم بصورة أكبر في كبح تضخم الأجور.

وفي تقرير منفصل، قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة زادت تسعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 224 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 27 يناير كانون الثاني.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يسجل عدد الطلبات 212 ألفا في الأسبوع الماضي.

ورجحت نتائج مسح أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن يكون عدد الوظائف في القطاع غير الزراعي زاد 180 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وأضاف الاقتصاد 216 ألف وظيفة جديدة في ديسمبر كانون الأول.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 3.8 بالمئة من 3.7 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.