السبت 2 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 26 نوفمبر 2022 |
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وزارة النقل بكوريا الجنوبية تلتقي مع سائقي الشاحنات المضربين

منذ 44 دقيقة
إضراب جديد لسائقي شاحنات كوريا الجنوبية

إضراب جديد لسائقي شاحنات كوريا الجنوبية

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قال مسؤول في وزارة النقل الكورية الجنوبية، السبت، إن الوزارة تعتزم الاجتماع مع نقابة سائقي الشاحنات المضربين يوم الاثنين لإجراء مفاوضات.

وبدأ آلاف من سائقي الشاحنات النقابيين يوم الخميس إضرابهم الرئيسي الثاني في أقل من ستة أشهر سعيا وراء تحسين الأجور وظروف العمل. وأدى هذا الإجراء بالفعل إلى تعطيل سلاسل التوريد في عاشر أكبر اقتصاد في العالم مما يؤثر على شركات صناعة السيارات والأسمنت والصلب.

الرئيس الكوري يحذر

أنذر يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية بأن الحكومة قد تتدخل لإنهاء إضراب سائقي الشاحنات الذي دخل يومه الثاني، واصفا إياه بأنه خطوة غير قانونية وغير مقبولة لاحتجاز سلسلة الإمداد المحلية “رهينة” في خضم أزمة اقتصادية.

وقال مسؤولون نقابيون لرويترز إنه لا توجد مفاوضات جارية ولا حوار مع الحكومة. وذكرت وزارة النقل الكورية أنها طلبت أمس الخميس إجراء حوار مع النقابة لكن لم تتفق الأطراف على موعد بعد.

ووفقا لتقديرات مسؤولي الاتحاد يشارك نحو 25 ألفا في الإضراب من أصل 420 ألفا هم إجمالي العاملين في قطاع النقل في كوريا الجنوبية.‭‭‭ ‬‬‬ وقالت وزارة النقل إن 6700 شخص شاركوا في الإضراب اليوم الجمعة في نحو 160 موقعا بأنحاء البلاد مقارنة مع 9600 أمس الخميس.

وكتب يون في رسالة على فيسبوك في وقت متأخر، الخميس “لن يتحمل الشعب احتجاز نظام اللوجستيات رهينة في ظل أزمة وطنية”، وأشار إلى أن الصادرات أساسية لمواجهة عدم الاستقرار الاقتصادي وتقلبات أسواق المال.

    المصدر :
  • رويترز

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