وزارة: اوكرانيا صدرت 4.7 مليون طن من المنتجات الزراعية

أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية السبت إن إجمالي 211 سفينة تحمل 4.7 مليون طن من المنتجات الزراعية غادرت أوكرانيا حتى الآن بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا لفتح الموانئ البحرية الأوكرانية.

وأضافت الوزارة أن ثماني سفن تحمل 131300 طن من المنتجات الزراعية من المقرر أن تغادر الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود السبت.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية بعد أن غزت روسيا البلاد في 24 فبراير شباط وأغلقت موانئها على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتعد أوكرانيا من الدول الرئيسية في إنتاج وتصدير الحبوب عالميا، وكانت تصدر ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب شهريا قبل الحرب.

وأعيد فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب اتفاق وقعته موسكو وكييف في 22 يوليو تموز، وقالت وزارة البنية التحتية إن هذه الموانئ قادرة على شحن وإرسال ما بين 100 و150 سفينة شحن شهريا.