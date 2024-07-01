وزارة: تحالف اليمين المتطرف يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بفرنسا

قالت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الاثنين،1 يوليو/تموز 2024، إن حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف وحلفاءه حصلوا على 33 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وجاء تحالف الجبهة الشعبية الجديدة في المركز الثاني بحصوله على 28 بالمئة ‭‭‭‬‬من الأصوات.

وذكرت الوزارة أن تحالف الوسط الذي ينتمي له الرئيس إيمانويل ماكرون حصل على 20 بالمئة.

كانت استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع قد أظهرت فوز حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان بالجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت أمس.

ولم توضح الاستطلاعات ما إذا كان الحزب سيتمكن من تشكيل حكومة “تتعايش” مع ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي بعد الجولة الثانية المقررة الأحد المقبل.