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وزارة التنمية الرقمية في روسيا تحظر على الموظفين استخدام أجهزة آيفون في أغراض العمل

منذ 53 دقيقة
آخر تحديث: 12 - أغسطس - 2023 8:17 صباحًا
علم روسيا

علم روسيا

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ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أمس الجمعة أن وزارة التنمية الرقمية في روسيا منعت الموظفين من استخدام أجهزة آيفون وآيباد في الأغراض المتعلقة بالعمل.

ونقلت الوكالة في عن الوزير ماكسوت شادايف وزير التنمية الرقمية قوله في مؤتمر رقمي “تم فرض حظر على استخدام الأجهزة المحمولة (من إنتاج شركة أبل) – الهواتف الذكية واللوحية- للوصول إلى تطبيقات العمل وتبادل البريد الإلكتروني الخاص بالعمل”.

وأضاف الوزير الروسي “يُسمح باستخدام أجهزة آيفون لتلبية الاحتياجات الشخصية”.

وأصدرت الوزارة الحظر بعد شهرين من قول جهاز الأمن الداخلي الروسي إن عدة آلاف من أجهزة أبل تعرضت للاختراق نتيجة عملية تجسس من قبل الولايات المتحدة.

ونفت شركة أبل هذه المزاعم. وأحجمت وكالة الأمن القومي الأمريكية، التي قال جهاز الأمن الروسي إنها تعاونت مع أبل، عن التعليق على هذه المزاعم في حينه.

    المصدر :
  • رويترز

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