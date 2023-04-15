وزراء الخارجية العرب يناقشون عودة سوريا للجامعة العربية ولا قرار

أفاد بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية في الساعات الأولى من صباح السبت 15\4\2023 بأن وزراء خارجية دول الخليج العربية ناقشوا خلال اجتماع عقد في مدينة جدة السعودية الجمعة مع نظرائهم من مصر والعراق والأردن الأزمة السورية وعودة دمشق المحتملة إلى جامعة الدول العربية، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.

هذا وقال مسؤول قطري الثلاثاء إن السعودية ستستضيف اجتماعا لوزراء الخارجية العرب الجمعة لمناقشة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، مضيفا أن حدوث “إجماع عربي” إضافة إلى “تغيير ميداني” سيغيرا موقف قطر.

وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إن وزراء خارجية العراق والأردن ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي سيجتمعون في مدينة جدة السعودية.

ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان وقطر والكويت.

وأضاف في إحاطة لوسائل الإعلام المحلية “الهدف الأساسي هو التباحث في الوضع في سوريا، هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بالوضع في سوريا ووجهات النظر العربية تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية”.