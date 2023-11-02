الخميس 18 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 2 نوفمبر 2023 |
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وزراء الخارجية والدفاع في بريطانيا واليابان يجتمعون في طوكيو

منذ ساعة واحدة
بريطانيا واليابان

بريطانيا واليابان

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قالت وزارة الخارجية اليابانية الخميس إن بريطانيا واليابان تعتزمان إجراء محادثات بين وزيري خارجية ووزيري دفاع البلدين في السابع من نوفمبر\تشرين الثاني في طوكيو.

وأضافت الوزارة أن القضايا التي سيجري مناقشتها ستشمل تعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية والقضايا الإقليمية.

وفي وقت سايق أعلنت وزيرة خارجية اليابان، الخميس، يوكو كاميكاوا، أنها ستقوم بزيارة رام الله والتحدث مع القادة الفلسطينيين خلال جولتها التي تشمل إسرائيل والأردن وذلك في إطار جهود طوكيو لتهدئة صراع الشرق الأوسط.

وقالت وزيرة خارجية اليابان “غزة في وضع خطير وقلبي يعتصر عندما أفكر في فقدان أرواح بريئة”.

وأضافت الوزيرة اليابانية “سنواصل الجهود الدبلوماسية للمساعدة في تهدئة الوضع في غزة”، وفقا لرويترز.

وكانت اليابان حثت إسرائيل، في وقت سابق، على وقف الهجمات على غزة مؤقتا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

    المصدر :
  • رويترز

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