وزراء باكستان السابق عمران خان أمام القضاء.. والشرطة تداهم منزله

يمثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام القضاء، السبت، فيما دخلت الشرطة منزله، وذلك بعد أن عبر عن مخاوفه من أن يتم اعتقاله وسط أزمة مع الحكومة أدت إلى اشتباكات عنيفة بين الشرطة وأنصاره.

وفي إطار سلسلة من التحديات القانونية، بما في ذلك قضايا أدت إلى محاولة الشرطة للقبض عليه يوم الثلاثاء دون جدوى، يواجه خان اتهامات في المحكمة بالعاصمة إسلام اباد بأنه باع دون وجه حق هدايا حكومية منحتها إياه شخصيات أجنبية عندما كان رئيسا للوزراء.

وقال خان في منزله في لاهور قبل ساعات من التوجه إلى إسلام اباد اليوم السبت لرويترز إنه شكل لجنة لقيادة حزب حركة الإنصاف الذي ينتمي إليه في حالة اعتقاله.

وقاد خان احتجاجات في عموم البلاد بعد الإطاحة به من السلطة العام الماضي، ويواجه عددا كبيرا من الدعاوى القضائية.

ودخلت الشرطة منزله بعد وصوله إلى إسلام اباد للمثول أمام القضاء. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، اشتبكت الشرطة وأنصار خان خارج منزله خلال محاولة للقبض عليه.

وقال خان الذي أصيب بطلق ناري خلال تجمع انتخابي في نوفمبر تشرين الثاني إن حياته مهددة أكثر من ذي قبل وإن خصومه السياسيين والجيش يريدون منعه من خوض الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام، لكنه لم يقدم أدلة على ذلك.

ولم يرد الجيش ولا الحكومة على طلبات للتعقيب.

وتم تشديد الاجراءات الامنية حول المجمع القضائي الذي توجه إليه خان (70 عاما) محاطا بأنصاره في موكب.

وسبق للمحكمة أن أصدرت أوامر بالقبض على خان في القضية لأنه لم يحضر جلسات سابقة على الرغم من استدعائه.