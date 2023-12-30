السبت 17 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 30 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزراء خارجية آسيان يبدون قلقهم إزاء التوتر في بحر الصين الجنوبي

منذ 19 ثانية
رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)

رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)

A A A
طباعة المقال

عبر وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” (السبت 30-12-2023) عن قلقهم إزاء التوتر المتزايد في بحر الصين الجنوبي وقالوا إنه قد يهدد السلام في المنطقة.

وذكر وزراء خارجية التكتل في بيان “نتابع عن كثب وبقلق أحدث التطورات في بحر الصين الجنوبي والتي قد تقوض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة”.

جاء البيان في أعقاب تبادل الصين والفلبين الاتهامات خلال الأشهر القليلة الماضية حول سلسلة من الحوادث البحرية، وبعدما أشارت مانيلا إلى أنها بحاجة إلى تغيير نهجها لأن الجهود الدبلوماسية تمضي في “اتجاه سيء”.

ووصفت الصين اتهامات مانيلا بأنها “ضجيج كاذب”، وقالت إنها لن تغض الطرف عن “الاستفزازات والمضايقات” المتكررة من جانب الفلبين.

وأكد وزراء خارجية آسيان مجددا ضرورة “التحلي بضبط النفس عند القيام بأنشطة من شأنها تعقيد النزاعات أو تصعيدها”.

وأضافوا “نؤكد مجددا أهمية الحوار السلمي الذي يسهم بشكل بناء في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون في المجال البحري”.

وتطالب بكين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي من خلال “خط النقاط التسع” الذي يمتد مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر إلى الجنوب من البر الرئيسي للصين، ويقطع المناطق الاقتصادية الخالصة لبروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
نتنياهو: محور فيلادلفيا بين غزة ومصر ينبغي أن يكون تحت سيطرة إسرائيل
جو بايدن- رويترز
غزة تحت النار
غزة والبلطجي الكبير في واشنطن
تشييع أحد قتلى الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
مقتل 3 ضباط إسرائيليين أحدهم رائد بلواء غولاني في معارك غزة

الأكثر قراءة

عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
غزة تحت النار
صور.. أسلحة القسام التي تحدت أقوى ترسانة عسكرية بالشرق الأوسط
غارات إسرائيلية على سوريا
قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت مليشيات إيرانية قرب مطار حلب
في الذكرى العاشرة لحادث مايكل شوماخر.. هل سنراه قريباً؟