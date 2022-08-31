الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
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وزراء خارجية أوروبا يوافقون على تعليق اتفاق التأشيرات مع روسيا

منذ 29 ثانية
توجه أوروبي لتعليق اتفاقية التأشيرات مع روسيا

توجه أوروبي لتعليق اتفاقية التأشيرات مع روسيا

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قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية دول التكتل اتفقوا، الأربعاء، على تعليق العمل باتفاقية تيسير منح التأشيرات مع روسيا بشكل كامل، مما يزيد من صعوبة وتكلفة دخول المواطنين الروس إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لوزراء الخارجية استمر يومين في براج “اتفقنا على… التعليق الكامل لاتفاقية تسهيل التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا”.

وأضاف “سيقلل هذا بشكل كبير من عدد التأشيرات الجديدة الصادرة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وسيكون الأمر أكثر صعوبة (لدخول الروس) وسيستغرق وقتا أطول”.

وقال دبلوماسيون إن وزراء الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا من الاتفاق بعد على فرض حظر شامل لتأشيرات السفر الممنوحة للمواطنين الروس لأن هناك انقساما بين الدول الأعضاء بشأن هذه المسألة.

وقال بوريل إن الفترة الأخيرة، وتحديدا منذ منتصف يوليو تموز، شهدت زيادة كبيرة في أعداد المسافرين الذين يعبرون الحدود من روسيا إلى الدول المجاورة.

وأضاف “هذا بات يشكل خطرا أمنيا على الدول المتاخمة لروسيا. بالإضافة إلى ذلك، رأينا العديد من الروس يسافرون للترفيه والتسوق كما لو أن ليست هناك حرب مستعرة في أوكرانيا”.

    المصدر :
  • رويترز

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