وزراء خارجية حلف الأطلسي يسعون لتهدئة مخاوف الدول المجاورة لروسيا

سيسعى وزراء خارجية الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي الأربعاء، إلى تهدئة مخاوف الدول المجاورة لروسيا والتي تخشى أن تزعزع موسكو استقرارها في ظل استمرار الصراع في أوكرانيا الذي يؤثر على إمدادات الطاقة ويرفع الأسعار.

وتعهدت دول الحلف أمس الثلاثاء 29\11\2022 بتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا لإصلاح الأضرار الشديدة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة جراء القصف الروسي في ما قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج إن موسكو تستخدم طقس الشتاء البارد “كسلاح حرب”.

وقال ستولتنبرج في تصريحات أمس الثلاثاء 29\11\2022 إن الحلف الذي يضم 30 دولة عضو سيجري محادثات مع مولدوفا وجورجيا والبوسنة والهرسك، وهي الدول التي “تواجه ضغوطا من روسيا”.

وأضاف “سنتخذ المزيد من الخطوات لمساعدتهم على حماية استقلالهم وتعزيز قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم”، مشيرا إلى أن من مصلحة حلف الأطلسي ضمان سلامتهم.

وطالبت مولدوفا، الواقعة بين أوكرانيا ورومانيا، شعبها الأسبوع الماضي الاستعداد لشتاء قاسي حيث تواجه أزمة طاقة “حادة” تهدد بإثارة السخط الشعبي.

في الوقت نفسه تعاني مولدوفا من صراع انفصالي منذ 30 عاما.

وتتمركز وحدة من قوات حفظ السلام الروسية في منطقة ترانسدنيستريا الناطقة بالروسية والواقعة على الحدود الجنوبية الغربية لأوكرانيا.

ويسيطر انفصاليون تدعمهم روسيا على منطقتين في جورجيا هما أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وفي عام 2008، قالت موسكو إن المنطقتين تتعرضان لتهديد من الحكومة الجورجية وغزت لفترة وجيزة أجزاء أخرى من جورجيا.

وتمر البوسنة بأسوأ أزمة سياسية منذ نهاية حروب البلقان في التسعينيات، حيث يتحدى صرب البوسنة مؤسسات الدولة في إطار مسعاهم طويل الأمد للانفصال‭‭ ‬‬متشجعين بتأييد ضمني على الأقل من روسيا.