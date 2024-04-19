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وزراء خارجية مجموعة السبع: نعمل لمنع التصعيد بين إيران وإسرائيل

منذ 17 دقيقة
مجموعة الدول السبع

مجموعة الدول السبع

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أفاد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إنهم سيواصلون العمل من أجل منع التصعيد بين إسرائيل وإيران، بعد أنباء عن هجوم إسرائيلي على الأراضي الإيرانية.

وذكر بيان أصدره الوزراء اليوم الجمعة في نهاية قمة استمرت ثلاثة أيام في جزيرة كابري بإيطاليا “في ضوء الأنباء عن هجمات 19 أبريل، نحث كافة الأطراف على العمل من أجل منع المزيد من التصعيد. ستواصل مجموعة السبع العمل لتحقيق هذا الهدف”.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الجمعة 19 نيسان/أبريل الجاري، أن الهدف الذي تم قصفه في إيران مطار عسكري في منطقة أصفهان.

وأضافت “إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا أنها ستشن ضربة في إيران ولم تعبر عن موقف محدد”.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الجمعة إن المواقع النووية في إقليم أصفهان لم تتعرض لأي ضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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