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وزراء خارجية G7 يتهمون مينسك بـ "استغلال المهاجرين" على الحدود

18 - نوفمبر - 2021

وزراء خارجية G7 يتهمون مينسك بـ "استغلال المهاجرين" على الحدود

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اتهم وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) قيادة بيلاروس بتنظيم أزمة الهجرة على الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي، وطالبوا مينسك بوقف استغلال المهاجرين على الفور.

وقال وزارء الدول السبع ومفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، في بيان مشترك صدر صباح اليوم الخميس عن خارجية بريطانيا التي تترأس G7: “ندين قيام النظام البيلاروسي بتنظيم الهجرة غير الشرعية عبر حدود بلاده”، مشيرين إلى أن “هذه التصرفات القاسية تعرض حياة الناس للخطر”.

وحث البيان مينسك على “الإنهاء الفوري لحملة الاستغلال العدوانية (للمهاجرين) من أجل منع المزيد من الوفيات والمعاناة”، مؤكدا ضرورة السماح للمنظمات الدولية بالوصول الفوري للمهاجرين بهدف إيصال المساعدات الإنسانية.

كما أعربت دول مجموعة السبع عن تضامنها مع لاتفيا وليتوانيا وبولندا، التي “أصبحت أهدافا للاستخدام الاستفزازي للهجرة غير الشرعية كتكتيك هجين”، حسب البيان.

وقال وزراء الخارجية أيضا إنهم سيواصلون “العمل على تقديم المسؤولين إلى العدالة ، فضلا عن دعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان في بيلاروس”، معتبرين أن تصرفات حكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو “محاولة لتحويل الانتباه عن التجاهل المستمر لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حقوق مواطني بيلاروس نفسها”.

والاثنين أعلن بوريل، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض قريبا عقوبات جديدة على بيلاروس على خلفية أزمة المهاجرين.

من جانبه، رفض لوكاشينكو كل الاتهامات الموجهة لمينسك بالوقوف وراء تفاقم أزمة الهجرة، وأكد أن حكومته تعمل على إعادة المهاجرين المحتشدين عند حدود بيلاروس مع الاتحاد الأوروبي إلى بلدانهم.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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