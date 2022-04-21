وزراء مالية الدول السبع يتعهدون بمنح أوكرانيا 24 مليار دولار

تعهد وزراء مالية مجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية، جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي، بمنح أوكرانيا مساعدات إضافية تتجاوز قيمتها 24 مليار دولار للعام الحالي وبعده، وأضافوا أنهم مستعدون لفعل المزيد إذا تطلب الأمر.

وقال الوزراء في بيان إنهم يأسفون لمشاركة روسيا في المحافل الدولية هذا الأسبوع بما في ذلك مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأضافوا “لا يتعين على المنظمات الدولية والمحافل متعددة الأطراف أن تمارس أنشطتها مع روسيا على النحو المعتاد”.

فس السياق، أعلنت السلطات الأوكرانية الأربعاء إنها توصلت لاتفاق مبدئي مع روسيا لإنشاء ممر إنساني لإجلاء النساء والأطفال وكبار السن من مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة، في حين يشتد القتال على جبهات القتال في منطقة دونباس شرقي البلاد، حيث تحاول القوات الروسية وقوات الانفصاليين الموالين لموسكو اختراق خطوط دفاع الجيش الأوكراني.

من ناحية أخرى، قالت النرويج اليوم إنها شحنت نحو 100 صاروخ دفاع جوي إلى أوكرانيا. ومن جانبها، تعهدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بتقديم المزيد من الأسلحة لكييف لمواجهة الهجوم الروسي بالمناطق الشرقية، ولا سيما ما تعلق بأسلحة المدفعية الثقيلة، وقالت بريطانيا إنها تدرس إمكانية تزويد القوات الأوكرانية بصواريخ مضادة للسفن.