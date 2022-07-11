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وزراء مالية منطقة اليورو يفشلون في اختيار رئيس جديد لصندوق الإنقاذ المالي

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 12 - يوليو - 2022 2:35 صباحًا
منطقة اليورو

منطقة اليورو

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قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن وزراء مالية منطقة اليورو فشلوا مجددا اليوم الاثنين في اختيار رئيس جديد لصندق الإنقاذ المالي للتكتل.

ويحتاج الوزراء للاتفاق على خلف لكلاوس ريجلينج الذي سيتقاعد في أكتوبر تشرين الأول بعد أن قاد آلية الاستقرار الأوروبية منذ إنشائها في 2012 في غمرة أزمة ديون منطقة اليورو.

وانسحب أحد المرشحين الثلاثة، الإيطالي ماركو بوتي، قبل التصويت الذي أُجري اليوم، لكن أيا من المرشحين الآخرين لم يحصل على العدد الكافي من الأصوات لتعيينه.

ويبقى في السباق وزير مالية لوكسمبورج السابق بيير جرامينا ووزير المالية البرتغالي السابق جواو لياو.

وقال مسؤول إن القرار المحتمل تأجل الآن إلى اجتماع في سبتمبر أيلول. وكان الوزراء قد فشلوا في الوصول إلى حل وسط في يونيو حزيران.

وآلية الاستقرار الأوروبية هي برنامج إقراض طارئ للحكومات التي تصدر سندات تضمنها كل دول منطقة اليورو التسع عشرة. ولديها قدرات إقراض بقيمة 500 مليار يورو.

من جهة أحرى هوى اليورو لأدنى مستوى في 20 عاما واقترب من مستوى التعادل مع الدولار اليوم الاثنين بفعل مخاوف بأن أزمة طاقة ستدفع المنطقة إلى ركود، في حين تلقت العملة الأمريكية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه.

وهبط اليورو 1.3 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.0045 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2002 .

وارتفع الدولار 1.14 بالمئة أمام سلة من العملة الرئيسية ليصل مؤشره إلى 108.226، وهو أقوى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2002 .

    المصدر :
  • رويترز

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