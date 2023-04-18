وزراء مجموعة السبع يؤكدون على الوحدة أكثر من أي وقت مضى

قالت مجموعة السبع الثلاثاء إنها أصبحت موحدة أكثر من أي وقت مضى مع انتقادها لممارسة الصين ضغوطا إضافية على تايوان وتهديد روسيا بنشر أسلحة نووية في روسيا البيضاء بينما تشن حربا في أوكرانيا المجاورة.

وقال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي عقب استضافة اجتماع للمجموعة في منتجع كارويزاوا الياباني إن “قوة التضامن بين وزراء خارجية مجموعة السبع وصلت إلى مستوى لم نشهده من قبل”.

يأتي إظهار الوحدة بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الشهر إن على الاتحاد الأوروبي تقليل اعتماده على الولايات المتحدة وحذر من الانجرار إلى أزمة تايوان.

يبرز بيان مجموعة السبع كيف أن مسألتي التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا والمخاوف من قيام الصين بإجراء مماثل ضد تايوان كانتا محور تركيز الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام.

ووصفت المجموعة تهديد روسيا بنشر أسلحة نووية في روسيا البيضاء بأنه “غير مقبول”، وقالت إن أي استخدام لأسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية في أوكرانيا “سيكون له عواقب وخيمة”.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال الشهر الماضي إن روسيا ستنشر أسلحة نووية تكتيكية أقصر مدى في روسيا البيضاء مع توسع حلف شمال الأطلسي باتجاه حدودها.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة قبل ثلاثة عقود التي تقول فيها روسيا إنها ستنشر أسلحة نووية على أراضي دولة أخرى.

كما أكد وزراء مجموعة السبع على ضرورة حفظ السلام والأمن في مضيق تايوان. ودعوا بكين للعمل كعضو مسؤول في المجتمع الدولي.