وزيرا الخارجية المصري والأميركي يؤكدان رفضهما لأي عملية عسكرية في رفح

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، التوترات المتزايدة في المنطقة وأهمية العمل على احتواء التصعيد الجاري لخطورته وآثاره السلبية على استقرار المنطقة، بحسب “روسيا اليوم”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في بيان، إن شكري تلقى اتصالا يوم الجمعة من بلينكن تناول تطورات أزمة قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين أكدا رفض إقدام إسرائيل على أية عملية عسكرية برية في رفح، لا سيما في ظل العواقب الإنسانية الجسيمة لمثل هذا الإجراء، وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

كما جدد وزير الخارجية المصري تأكيد رفض مصر القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، لما ينطوي عليه هذا الإجراء من هدف تصفية القضية الفلسطينية، في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي.